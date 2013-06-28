《日本经济焦点》物价停止下跌，但日央行通胀目标料难如期实现

**光明的信号**

总务省周五公布的数据显示，5月求才求职比从4月的0.89升至0.90，标志着市场的聘雇需求创五年来最强劲的水平。

5月失业率经季节调整后为4.1%，与4月持平。

5月经价格调整后的实质家庭支出较上年同期意外减少1.6%，远低于市场预估中值的增长1.4%。

消费者支出可能会增加，因为部分购物者买入更多的奢侈品，而且消费税明年上调促使人们在最后时刻大举购物。但一些分析师警告称，由于薪资并没有上涨，所以支出最终将放缓。

日本经济产业省周五公布，5月工业生产较前月增长2.0%，为连续第四个月上升,表明出口加快正在支撑制造业产出乃至整体经济。

数据显示，接受调查的制造业者预期6月产出将下滑2.4%，但7月将成长3.3%，部分是因为美国汽车需求改善。

另一个亮丽的信号是，日本6月制造业活动扩张速度为逾两年来最快，显示日本国内需求加速增长。

日本第一季实质GDP环比年率为成长4.1%，因为民间消费及出口反弹带动经济从去年的下滑之势中复苏。(完)