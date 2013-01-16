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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 08:01 BJT

日本数据: 12月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下降0.6%

路透东京1月16日 - 日本央行周三公布的数据显示,12月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下跌0.6%.

路透调查预估中值为同比下滑0.7%,11月时为下滑0.9%.

整体最终商品物价较上年同期上涨0.5%.

国内最终商品物价则较上年同期下滑0.2%.

下表为初值数据细目,单位为百分比,括号内数据为分析师预估中值,先前数据可能有所修正:

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12月 11月 10月 12月指数

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年变动率 -0.6 (-0.7) -0.9 -1.0 100.4

月变动率 +0.3 (+0.2) 0.0 -0.3

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完)

(编译 郑茵 审校 程琳)
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