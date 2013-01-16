日本数据: 12月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下降0.6%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京1月16日 - 日本央行周三公布的数据显示,12月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下跌0.6%.
路透调查预估中值为同比下滑0.7%,11月时为下滑0.9%.
整体最终商品物价较上年同期上涨0.5%.
国内最终商品物价则较上年同期下滑0.2%.
下表为初值数据细目,单位为百分比,括号内数据为分析师预估中值,先前数据可能有所修正:
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12月 11月 10月 12月指数
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年变动率 -0.6 (-0.7) -0.9 -1.0 100.4
月变动率 +0.3 (+0.2) 0.0 -0.3
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(编译 郑茵 审校 程琳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。