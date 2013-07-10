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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 08:17 BJT

表格：日本6月国内企业物价指数按年升1.2%，较前月升0.1%--日本央行

整体最终商品物价较上年同期上涨2.1%。

国内最终商品物价则较上年同期上涨0.1%。

下表为初值数据细目，单位为百分比，括号内数据为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：

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6月 5月 4月 6月指数

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年变动率 +1.2 (+1.2) +0.5 +0.1 101.6

月变动率 +0.1 (+0.0) 0.0 +0.4

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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