（更正）日本第二季经济接近停滞 安倍政策遭质疑

(更正：因译文有误，第五段应为“第二季GDP持平于前季”，非“第二季GDP增幅与前季持平”)

路透东京8月15日 - 日本政府周一公布的数据显示，继第一季强劲增长后，日本经济增长在4-6月减速至接近停滞，受出口和资本支出疲软拖累，这凸显出经济复苏的脆弱。

日本内阁府周一公布的数据显示，第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升0.2%，低于路透调查预估中值的成长0.7%。

这是日本经济连续第二季扩张，但增幅远远低于1-3月修正后的增幅2.0%。

上述数据凸显出，随着首相安倍晋三被称为“安倍经济学”的刺激计划带来的初步提振作用的消退，决策者在持续摆脱延续了20年的通缩方面面临挑战。

第二季GDP持平于前季，路透调查分析师预估为上升0.2%。

民间消费较前季上升0.2%，符合路透调查预估，但比前季的0.7%增幅有所放缓。民间消费在GDP的占比约达60%。

第二季GDP资本支出较上季下滑0.4%。

数据显示，第二季海外需求拖累GDP减少0.3个百分点，内需对GDP的贡献为正0.3个百分点。

安倍政府本月出台一项13.5万亿日圆(1,330亿美元)财政方案，希望帮助经济摆脱外部逆风，维系温和的复苏。

日本央行上月也扩大刺激，温和增加购买风险资产，但央行仍面临下月全面评估刺激计划效应时需有更多刺激政策的压力。(完)