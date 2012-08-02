日本经济正在复苏 但面临高负债和欧债危机等风险--IMF

东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
* 自地震与海啸中复苏将刺激2012年的经济增长
* 在不损及经济增长的条件下削减公共债务,是一项重要挑战
* 需进行就业、电力和农业改革以促进增长
路透华盛顿8月1日电---国际货币基金组织(IMF)周三表示,在2011年地震与海啸灾难後的重建工作推动下,日本经济今年正逐步复苏,但仍面临来自欧洲危机和中国增长放缓的下行风险.
IMF在与日本政府进行年度磋商後发布报告,敦促日本实施涵盖广泛的结构性改革,以应对公共债务与国内生产总值(GDP)之比超过125%、人口老龄化、经济增长率偏低以及通缩持续不退的问题.
"降低公共债务负担是最优先任务,但经济低增长率、持续通缩和人口快速老化令这一工作变得更加复杂."IMF称.
IMF表示,约为GDP 1.5%的公共重建支出和强劲的消费需求将推动今年实质GDP增长率接近2.5%;不过随着建筑业活动降温,2013年经济增速将减慢至1.5%.
其表示,短期而言,日本的出口和经济增长面临着来自"欧洲动荡升级或者中国经济放缓速度快於预期"的明显下行风险.
IMF指出,日本金融体系经历过2011年震灾和泰国洪水的考验後依然稳定,其银行业对二线欧洲国家的曝险微乎其微,但也警告称"经由与核心欧洲国家的金融联系而建立的间接曝险仍不容忽视".
报告称,就中期而言,若全球经济持久低迷且日本未能推进关键的结构性改革,则意味着该国将"继续遭受低增长和通缩的打击,这两个问题将令公共债务状况大幅恶化".
日本众议院已经通过一项议案,拟於2014年4月将消费税率从5%提高至8%,到2015年10月进一步提至10%;目前参议院正在审查该议案.IMF认为,这项议案的最终通过对於显示日本实施财政改革的决心,以及维护投资者信心"至关重要".
**"范围甚广的"改革方案**
尽管对增税举措大加夸赞,但IMF指出,要让公共债务与GDP之比明确进入下降轨道,日本要做的工作还很多.
IMF建议日本将目标定为在未来10年中,通过压缩开支和增加收入的组合拳,完成规模相当於GDP 10%的财政整顿.
IMF也承认,日本针对巨额的公共债务负担进行重大财政整顿,可能抑制经济增长,除非该国谨慎规划,并伴以"范围甚广的改革方案"来缓解结构性问题给经济增长带来的阻力.
该机构建议日本从"最容易的"就业市场改革着手,例如提高日本女性劳动力的就业参与率,提高老年人就业水平,以及增加进入日本的移民数量.
日本必须解决的其它重要经济阻力包括,改变阻碍医疗保健和老年人护理行业增长的一些规章制度、改革电力行业与农业,以及增进与亚洲其它经济体的贸易联系.
"日本当局计划与亚洲和欧洲的重要贸易夥伴签订高质量的自贸协议,并加入跨太平洋夥伴关系协议,或将促进地区融合与服务业和农业的改革."报告指出.(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
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