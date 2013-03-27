寄望日本实施大胆经济改革恐落空

路透东京3月27日 - 若以史为鉴，那些寄望日本首相安倍晋三将对抗既得利益集团、采取大胆举措让日本面临更激烈竞争的乐观人士，可能免不了要失望而归。

日本呼吁改革的报告几乎可以追溯至30年以前，但这种诉求很少引发大胆举措。而批评人士称，为了将经济拉出停滞状态，需要采取这种措施。

安倍晋三已经实行结构性改革，比如“安倍经济学”射出的“第三支箭”--放松管制。自民党12月赢得选举后，安倍晋三“梅开二度”，罕见的再次出任首相，他提出了“安倍经济学”以刺激经济。

但对于安倍的经济改革是否也能同样取得成功，外界抱有很深的疑虑。专家称，经济改革将是严峻考验，此前安倍祭出的前两支“箭”--财政支出和超宽松货币政策--激励股市大涨，并提升了安倍的支持率。

“某种程度上，人们认为日本能够渡过难关，因此不是非要采取令人不快的举措，”日本中央大学教授Junji Annen表示。他过去曾数次担任解除管制委员会成员，目前也是安倍的新委员会成员。

“我们说必须采取行动都说了25年了。我并不认为这次有什么不同，”他还补充说，政府将遭遇反对改革的意见，最终很可能采取渐进式举措，而非激烈措施。

“我担心如果经济略微好转，他们就会放松改革力度，”Annen表示。

一个工业竞争力委员会和一个监管改革委员会将提出建议，这对安倍将于6月公布的经济成长战略而言非常关键。日本众议院7月将举行选举，执政联盟有必要赢得这次选举以巩固权力。

但安倍的顾问对政府在经济事务中应扮演多大的角色看法分歧。一些顾问热切地希望看到公共基金投资于关键部门，但另一些人希望政府不要攥得那么紧。批评人士称攥得太紧会扼杀创新和新业务。

正在讨论的议题包括放松就业规定以更易解雇工人，放松医药和儿童保健部门的管制，促进互联网的使用，改革公司治理，并全面检查电力公共事业。

**改革限制**

敦促改革的报告可回溯至1986年标志性的前川报告，时任央行总裁前川春雄(Haruo Maekawa)及其他顾问敦促政策制定者将经济增长从出口导向型转型，开放市场，使得管制成为例外情况而非规则。

该报告公布的数月内，外交官员便开始抱怨时任日本首相中曾根康弘违背了变革的承诺。

经济团体连合会主管Gaishi Hiraiwa率领的蓝丝带小组于1993年12月再度呼吁政府减少妨碍增长的繁文缛节。采纳该建议的四个月之后，中曾根康弘因丑闻传言及改革联盟分裂而辞去首相职务。

日本过去两个经济增长贫乏的“失去的十年”中，都有承诺减少对经济管制的承诺的标志。其中很多承诺保持，但很多没有。

“同样的问题反复出现，”金融服务公司主席Yoshihiko Miyauchi称，他曾在2001至2006年间就职于放松管制小组。

“很简单--我们需要做什么以及怎么做，所有这些一天就能写下来。然后就是否得到贯彻的问题，”他在一次访谈中对路透表示。

诚然，很少有人会认为没有取得任何进展。前日本经济财政特任大臣大田弘子表示，“这个进程很缓慢，但还是有进展的。”她是安倍放松管制小组成员。

2013年世界银行的经商容易度排名中，日本从一年前的第20位降至第24位，主要原因是其他经济体实施了更为积极的改变。

**改革还是守旧**

顾问之间的分歧，让人怀疑行政管理就算放松，放松的力度能有多大。

电子商务运营商Rakuten执行长、行业竞争力委员会成员Hiroshi Mikitani对路透称：“我们之间不存在明确的冲突，开会也不会彼此大声嚷嚷，但我可以肯定，关于政府应该如何以及在多大程度上参与制定策略与改革特定行业，是存在不同想法的。”

有些小组成员，比如连锁商店运营商Lawson Inc的执行长Takeshi Niinami对分歧轻描淡写，认为这只是反映了基于企业核心业务的不同视角。像Rakuten等企业希望政府不要插手，允许创新；而有些可能几十年都没收回投资的行业则希望得到官方扶持。

但有人担心，安倍的自民党将继续坚守其作为“大政府”党派的立党根本，如果能像很多人目前预期的那样在7月选举中大胜，就更是会如此。中央大学的Annen说，“自民党不是那种‘随你们去’的政党。”

“它更青睐有管控的经济模式。”

美国前贸易官员Byron Sigel也认为，从反改革利益方持续的影响力来看，上述怀疑不无道理。Sigel曾于1990年代末与日本洽谈美日双边贸易协议。

“改革进程的方式有一个问题，就是过度代表了那些有规模、有关系且有动力维持现有体系的老旧行业。”Sigel说，他目前就职于美国一家全球性的设备与制药企业。

“代表未来的那些行业、需要一个更开放、经济管制程度更低的行业，以及那些能重塑日本全球竞争力的行业，如果说今天存在的话，规模也都相对较小。在改革讨论中，他们的声音不太可能被听到。”

不过，首相安倍承诺参与由美国牵头的泛太平洋合作伙伴(TPP)协商，动作比人们预期的要快。这让人憧憬历史或许不会重演。

日本与欧盟本周一达成协议，将开始磋商单独的自贸协定，该协定会进一步对受保护行业施压。

“一群政界人士、官僚机构和企业人士希望保留现有的既得利益体系，而另一群则喜欢更开放的竞争，‘守旧派’与‘改革派’有分歧。”摩根士丹利MUFG证券的首席分析师Robert Feldman说。

“依我看，改革派这次会赢，因为日本人的生活水准一直在恶化，我觉得民众已经清楚这一点。”(完)

(编译 杜明霞/石冠兰/隋芬; 审校 张明钧/王丽鑫/程琳)

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