焦点：日本若推迟调升消费税 意谓着政府放弃财政改革

路透东京6月1日 - 日本首相安倍晋三若是把消费税上调时间推迟两年半，基本上形同放弃财政改革，日本信评将岌岌可危，降评导致企业借贷成本上升的风险也将增大。

日本央行的大规模购债已把收益率压低至近零水平，因此市场上几乎没有人认为推迟上调消费税将立即引爆债市抛售，日本庞大公共债务的融资成本也不会有大涨危机。

预计安倍晋三将在周三宣布推迟调高消费税。分析师表示，两年内二度推迟上调，意味着日本整顿财政的努力遭受重大挫败，2020财年之前实现预算扭亏为盈的目标也变得几乎不可能。

日本第一季经济勉强躲过衰退，分析师预计，本季经济就算有成长，幅度也是微乎其微，因新兴市场需求疲弱以及薪资增长缓慢，沉重拖累出口及消费。

“安倍显然没那么认真看待财政纪律，”日本摩根大通证券高级分析师Masamichi Adachi说。“预算平衡目标一开始就被视为操之过急，现在看来将被舍弃，或者将延后几年再说。”

部分分析师称，安倍晋三把消费税上调推迟至2019年10月，基本上已形同放弃，因为到那时他不太可能还在任上。他出任执政党党魁进而担任首相的任期到2019年9月为止。

“这等于是冻结消费税上调计划，”三菱UFJ摩根士丹利固定收益分析师稻留克俊说，“这可能会被解读为，安倍将不会在首相任期内施行财政改革。”

**信用风险**

标准普尔表示，鉴于低迷的经济增长表现，安倍推迟上调消费税“有一些道理”。但该机构警告称，由于财政或货币刺激的空间有限，日本需加快结构性改革。标普去年将日本的主权评级调降至A+。

SMBC日兴证券认为，若日本在财政改革问题上继续拖拖拉拉，可能会面临主权评级被调降的风险，从而推升一些企业在海外融资的成本。

“若评级被调降两个级距至‘A-’，意味着公司债评级最高也就只能到这个级别。其结果可能导致企业融资环境恶化，”该公司在研究报告中表示。

日本政府债务与国内生产总值(GDP)之比接近250%，在主要工业国中最高，因为在这个人口迅速老龄化的国家，政府税收无法填补不断膨胀的社会福利支出。

调升消费税被认为是控制债务负担的关键，但成为政坛禁忌话题。政府在2014年4月将消费税率从5%调升至8%，导致日本经济滑入衰退；之后安倍将原定在2015年10月进一步上调该税率至10%的计划推迟18个月。

包括安倍在内的日本领导人一直承诺将在2020年之前实现基础预算盈余，希望让市场相信，日本在修复财务状况的问题上是认真的。

但达到这一目标并不容易，即便没有推迟加税。政府一项预估显示，即便名义经济增长率达到3.0%，2020财年预算收支仍将为赤字6.5万亿日圆(586亿美元)。

而分析师称，这一假设根本不切实际，因为日本2014年和2015年的名义经济增长率分别仅为1.6%和2.5%。

**增加“促增长”支出？**

日本财务大臣麻生太郎周二表示，即便推迟上调消费税，日本也将坚守预算目标。推迟上调消费税可能会使年税收减少大约5万亿(兆)日圆。

但政府目前还不清楚怎么做到这点。

议员们反对削减儿童保育支出及低收入退休者津贴支出。政府甚至还考虑再拿出至多10万亿日圆用于刺激经济。

安倍的解决之道似乎是继续促通胀增长，冀望企业获利增加会带来更多税收--甚至能够填补推迟上调消费税所造成的税收缺口。

“如果经济不增长，就无法实现财政整顿，”日本内阁官房参赞本田悦朗表示。“只要GDP充分增长、而且消费者信心企稳...就仍有可能达到预算目标。”

不过，考虑到全球不利因素的影响加剧和日圆汇率反弹为企业获利前景笼罩阴霾，就连安倍促通胀政策的推崇者也不免心生疑虑。

极力支持安倍政策的日本学者之一、哥伦比亚大学教授伊藤隆敏称，推迟上调消费税与“安倍经济学”的基本原则背道而驰。“安倍经济学”的三支箭包括大胆的货币宽松、灵活的财政政策以及促增长策略。

“第二支箭是灵活的财政政策，而非激进的财政支出。这意味着日本需要侧重于恢复财政健康，”他指出。

“如果需要短期的财政刺激，那么可以这么做。但我怀疑目前是否真的有这个必要。”

日本央行所持公债图表：tmsnrt.rs/1XOJUVV

日本公债收益率走势图表：tmsnrt.rs/1RieEON

G7经济增长率和通胀率图表：tmsnrt.rs/1Vfdhm5

(完)