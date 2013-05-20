日本经济：政府上调对经济评估，为两个月来首次

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
被称为“安倍经济学”的政策组合已把日圆兑美元汇率打压至四年半低位，而且刺激日股 自去年11月以来上涨约75%。
日本政府称，出口正展现出复苏迹象。这是连续第二个月调升评估。
该报告称，制造业正在逐步复苏。这是日本政府两个月来首度上调制造业预估。4月时内阁府认为仅是展现出复苏迹象。
日本内阁府称，民间消费正在回暖，而资本支出正在触底。内阁府的观点较上月的报告没有变化。
上月日本央行承诺央行将无限量买进资产，并称在2014年底前基础货币将会增加近一倍至270万亿日圆(2.9万亿美元) ，以结束通缩局面且实现2%的通胀率目标。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）