日本经济：政府上调对经济评估，为两个月来首次

被称为“安倍经济学”的政策组合已把日圆兑美元汇率打压至四年半低位，而且刺激日股 自去年11月以来上涨约75%。

日本政府称，出口正展现出复苏迹象。这是连续第二个月调升评估。

该报告称，制造业正在逐步复苏。这是日本政府两个月来首度上调制造业预估。4月时内阁府认为仅是展现出复苏迹象。

日本内阁府称，民间消费正在回暖，而资本支出正在触底。内阁府的观点较上月的报告没有变化。

上月日本央行承诺央行将无限量买进资产，并称在2014年底前基础货币将会增加近一倍至270万亿日圆(2.9万亿美元) ，以结束通缩局面且实现2%的通胀率目标。(完)