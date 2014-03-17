日本经济：政府对经济看法保持乐观，尽管担忧出口和增税影响

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
日本政府维持对出口的评估不变，称出口平稳。此前日本央行亦发表类似看法。
上周日本央行下调对出口的评估，表示近期出口趋平，较上月说法有所下调。但央行上调对资本支出的评估，对工业生产的看法也更为乐观。
日本央行3月10-11日会议上维持货币刺激政策不变，看起来对2015年初左右实现2%的通胀目标颇具信心。很多民间分析师认为很难实现这个目标。
日本1月核心消费者物价指数(CPI)升幅创五年高位1.3%。日本政府重申，预计央行将在最快时间内实现通胀目标。3月报告称物价“温和上升”。(完)
(编译 艾茂林/李婷仪/张若琪/杜明霞；审校 石冠兰/徐文焰)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。