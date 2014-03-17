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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 17:06 BJT

日本经济：政府对经济看法保持乐观，尽管担忧出口和增税影响

日本政府维持对出口的评估不变，称出口平稳。此前日本央行亦发表类似看法。

上周日本央行下调对出口的评估，表示近期出口趋平，较上月说法有所下调。但央行上调对资本支出的评估，对工业生产的看法也更为乐观。

日本央行3月10-11日会议上维持货币刺激政策不变，看起来对2015年初左右实现2%的通胀目标颇具信心。很多民间分析师认为很难实现这个目标。

日本1月核心消费者物价指数(CPI)升幅创五年高位1.3%。日本政府重申，预计央行将在最快时间内实现通胀目标。3月报告称物价“温和上升”。(完)

(编译 艾茂林/李婷仪/张若琪/杜明霞；审校 石冠兰/徐文焰)
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