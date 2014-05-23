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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 16:45 BJT

日本经济：政府四个月来首次调高资本支出评估，称经济温和复苏

日本政府还下调企业状况的评估，为2012年12月来首见，不过政府预计未来将改善。

日本1-3月当季经济增长为两年多来最快，因消费者纷纷赶在消费税上调前购物支出，而且企业投资上升，表明对未来经济成长前景抱有信心。

很多分析师预计，在上调消费税后，日本经济在4-6月当季将出现萎缩，但预计之后几个季度日本经济将恢复增长。

日本政府重申，预计日本央行将尽快实现2%的通胀率目标。

日本央行总裁黑田东彦本周表示，对实现通胀目标抱有信心，并称央行仍做好在必要时调整政策的准备。(完)

(编译 艾茂林/王翔琼/杜明霞；审校 张明钧/王洋/蔡美珍)
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