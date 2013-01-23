版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 13:31 BJT

日本经济: 政府月度报告上调经济评估,为八个月来首次

"汽车销售在10月触底并在11月和12月回升.汽车生产也在恢复.民间消费显现触底的信号."负责编制该报告的内阁府官员表示.

"在日圆涨势近期发生修正且股价上涨的背景下,企业领袖对业务形势的看法正在好转."他说道.

他补充说,海外局势给日本经济造成负面影响的风险已经减轻,因为美国政府已经避开财政悬崖,且中日外交争端也已停止恶化.(完)

(编译 隋芬; 审校 杜明霞/程琳)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐