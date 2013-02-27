日本经济: 政府在2月上调经济评估,因工业产出稳定

上个月的数据显示,只有初步迹象说明工业生产将企稳.

官员表示,政府对企业财报和企业信心变得更乐观,反映出部分政府数据和路透短观调查有所改善.

报告显示,零售销售增长且新汽车销售反弹,亦使政府上调对消费支出的评估.

10-12月日本经济萎缩0.1%,为连续第三季萎缩,但萎缩幅度低于7-9月的1.0%,暗示经济正在摆脱衰退.

通常至少连续两季以上萎缩才被定义为是经济衰退.