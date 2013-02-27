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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 16:54 BJT

日本经济: 政府在2月上调经济评估,因工业产出稳定

上个月的数据显示,只有初步迹象说明工业生产将企稳.

官员表示,政府对企业财报和企业信心变得更乐观,反映出部分政府数据和路透短观调查有所改善.

报告显示,零售销售增长且新汽车销售反弹,亦使政府上调对消费支出的评估.

10-12月日本经济萎缩0.1%,为连续第三季萎缩,但萎缩幅度低于7-9月的1.0%,暗示经济正在摆脱衰退.

通常至少连续两季以上萎缩才被定义为是经济衰退.

日本首相安倍晋三呼吁通过激进货币宽松政策和大规模的财政支出,来抵御持续的通缩,这协助拉低日圆并推高股价.(完) (编译 田建华/李婷仪/王翔琼; 审校 王丽鑫/侯向明)
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