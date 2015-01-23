日本经济：政府1月月报上调工业生产评估，称经济正在温和复苏

这好于上个月的报告，当时政府称工业生产在触底。

日本政府称，预计油价下跌将有助于日本经济增长，因企业能源成本下降，且家庭购买力提高。

日本央行周三大幅调降下个财年的通胀率预估，但并未扩大量化宽松规模，称油价下跌将有助于提高长期内经济增长速度。

内阁府上调对房地产市场的评估，称该领域正在趋稳。政府去年4月上调消费税后，房屋开工和公寓销量大跌。

政府上调消费税为福利和医疗支出筹资，助推经济去年陷入衰退，因消费支出暂时放缓。