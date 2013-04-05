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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 08:00 BJT

日本数据：3月末外汇储备降至1.25万亿美元--财务省

路透东京4月5日 - 日本财务省周五公布，截至3月底的外汇储备降至1.25万亿(兆)美元。

财务省稍早表示，2月27日-3月27日期间未对市场进行干预。

完整表格参见财务省网站：(here)(完) (编译 许娜; 审校 张荻)
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