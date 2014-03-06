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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 07:58 BJT

表格：日本截止2月底外汇储备增至1.288万亿美元--财务省

路透东京3月7日 - 日本财务省周五公布，截止2月底外汇储备为12,882.06亿美元，1月底为12,770.58亿。

财务省稍早表示，1月30日-2月26日期间未对市场进行干预。

具体数据如下(单位:10亿美元):

2月底 1月底 12月底 2013年2月底

总计 1,288.206 1,277.058 1,266.815 1,258.809

完整表格参见财务省网站：(here)(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
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