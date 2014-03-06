表格：日本截止2月底外汇储备增至1.288万亿美元--财务省

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透东京3月7日 - 日本财务省周五公布，截止2月底外汇储备为12,882.06亿美元，1月底为12,770.58亿。
财务省稍早表示，1月30日-2月26日期间未对市场进行干预。
具体数据如下(单位:10亿美元):
2月底 1月底 12月底 2013年2月底
总计 1,288.206 1,277.058 1,266.815 1,258.809
完整表格参见财务省网站：(here)(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。