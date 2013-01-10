日本数据: 12月底外汇储备降至1.27万亿美元--财务省

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透东京1月10日 - 日本财务省周四公布,12月底外汇储备降至1.27兆(万亿)美元.
财务省早先表示,11月29日-12月26日期间当局未曾实施任何干预行动.
具体数据如下(单位:10亿美元):
12月底 11月底 10月底 2011年12月底
总计 1,268.125 1,270.848 1,274.160 1,295.841
浏览完整数据表格,请登入财务省网站(here) (完) (翻译 张荻; 审校 龚芳)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。