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货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 08:08 BJT

日本数据: 12月底外汇储备降至1.27万亿美元--财务省

路透东京1月10日 - 日本财务省周四公布,12月底外汇储备降至1.27兆(万亿)美元.

财务省早先表示,11月29日-12月26日期间当局未曾实施任何干预行动.

具体数据如下(单位:10亿美元):

12月底 11月底 10月底 2011年12月底

总计 1,268.125 1,270.848 1,274.160 1,295.841

浏览完整数据表格,请登入财务省网站(here) (完) (翻译 张荻; 审校 龚芳)

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