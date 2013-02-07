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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 08:21 BJT

日本数据: 1月末外汇储备降至1.267万亿美元

路透东京2月7日 - 日本财务省周四公布,1月末外汇储备降至1.267万亿(兆)美元.

完整表格参见财务省网站(here)(完) (编译 程琳; 审校 张涛)
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