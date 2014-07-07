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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 08:00 BJT

表格：日本截至6月底外汇储备增长至1.28万亿日圆--财务省

路透东京7月7日 - 日本财务省周一公布，日本6月的外汇储备增长至1.28万亿(兆)日圆。

财务省稍早称，日本当局在5月29-6月26日期间未进行市场干预。

具体数据如下(单位:10亿美元):

6月底 5月底 4月底 2013年6月底

总计 1,283.921 1,283.920 1,282.822 1,238.713

完整表格参见财务省网站：here. (完)

(编译 李春喜 审校 白云)
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