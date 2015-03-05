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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 07:56 BJT

表格：日本截至2月底外汇储备降至1.25万亿美元--财务省

路透东京3月6日 - 财务省周五公布，日本2月底外汇储备降至1.25万
亿(兆)美元。
    
    财务省稍早称，日本当局在1月29日-2月25日期间未进行市场干预。
    
    具体数据如下(单位:10亿美元):
    
           2月底          1月底         12月底       2014年2月底
    总计  1,251.112      1,261.103      1,260.548      1,288.206
   
    
    完整表格参见财务省网站：
    here(完)
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