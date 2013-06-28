日本数据：5月零售销售较上年同期增长0.8%，结束此前跌势

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透东京6月28日 - 日本政府周五公布的数据显示，5月零售销售较上年同期增长0.8%，此前四个月出现连续同比下降。
路透调查分析师此前预期5月为持平。经济产业省周五公布，4月修正为下降0.2%。
参看完整表格细节,可点选经济产业省网站,网址为: (here)
参看日本数据相关新闻,请点选 JP-ECI-CMN(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。