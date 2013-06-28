版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 08:06 BJT

日本数据：5月零售销售较上年同期增长0.8%，结束此前跌势

路透东京6月28日 - 日本政府周五公布的数据显示，5月零售销售较上年同期增长0.8%，此前四个月出现连续同比下降。

路透调查分析师此前预期5月为持平。经济产业省周五公布，4月修正为下降0.2%。

参看完整表格细节,可点选经济产业省网站,网址为: (here)

参看日本数据相关新闻,请点选 JP-ECI-CMN(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐