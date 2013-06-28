日本数据：5月零售销售较上年同期增长0.8%，结束此前跌势

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响

路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。