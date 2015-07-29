更新版1-日本数据：6月零售销售较上年同期温和增长0.9%，但前景黯淡

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(新增细节)
* 6月零售销售较上年同期增长0.9%，高于预估的0.5%
* 坏天气以及奖金温和增长拖累零售的增长
路透东京7月29日 - 日本6月零售销售较上年同期增长0.9%，但增长步伐连续第二个月放慢，意味着消费者支出尚未成为经济成长的重要推动力。
政府周三公布的数据显示，6月食品和饮料销售上升，但恶劣天气损及百货商店的服装销售。
SMBC日兴证券首席经济学家牧野润一表示，“奖金增幅低于去年，本月雨天多于往常，所以人们并未像往常那样花掉奖金。”
6月零售销售按年增幅高于市场预估中值0.5%，但这一按年增幅可能被夸大，因去年4月上调消费税后消费大幅下降。
而6月零售销售较上月为下降0.8%，凸显民间消费的疲软。
日本经济摆脱了去年的衰退，因日圆贬值提振制造商获利，促使他们逐步提高对薪资和投资的支出。
但出口和家庭支出未能积聚动能，令许多分析师预计4-6月当季经济成长为零或略有萎缩。
日本央行预期，就业市场趋于紧俏将促进薪资增长和消费，但有政策制定者担心食品和日用品价格上涨可能会打压支出。(完)
(翻译 张荻； 审校 白云)
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