更新版1-日本数据：6月零售销售较上年同期温和增长0.9%，但前景黯淡

(新增细节)

* 6月零售销售较上年同期增长0.9%，高于预估的0.5%

* 坏天气以及奖金温和增长拖累零售的增长

路透东京7月29日 - 日本6月零售销售较上年同期增长0.9%，但增长步伐连续第二个月放慢，意味着消费者支出尚未成为经济成长的重要推动力。

政府周三公布的数据显示，6月食品和饮料销售上升，但恶劣天气损及百货商店的服装销售。

SMBC日兴证券首席经济学家牧野润一表示，“奖金增幅低于去年，本月雨天多于往常，所以人们并未像往常那样花掉奖金。”

6月零售销售按年增幅高于市场预估中值0.5%，但这一按年增幅可能被夸大，因去年4月上调消费税后消费大幅下降。

而6月零售销售较上月为下降0.8%，凸显民间消费的疲软。

日本经济摆脱了去年的衰退，因日圆贬值提振制造商获利，促使他们逐步提高对薪资和投资的支出。

但出口和家庭支出未能积聚动能，令许多分析师预计4-6月当季经济成长为零或略有萎缩。

日本央行预期，就业市场趋于紧俏将促进薪资增长和消费，但有政策制定者担心食品和日用品价格上涨可能会打压支出。(完)