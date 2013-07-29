版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 08:04 BJT

日本数据：6月零售销售较上年同期增长1.6%，路透调查预估为成长1.9%

路透东京7月29日 - 日本经济产业省周一公布的数据显示，6月零售销售较上年同期增长1.6%，表明对经济复苏的期望在支撑消费者支出。

路透调查分析师此前预期为上升1.9%。5月为上升0.8%。

参看完整表格细节,可点选经济产业省网站,网址为: (here)(完)

(编译 李爽 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐