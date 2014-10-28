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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 08:00 BJT

日本数据：9月零售销售较上年同期增长2.3%，创3月以来最高增幅

路透东京10月28日 - 日本政府周二公布的数据显示，9月零售销售较上年同期成长2.3%，显示消费者支出正在逐步回升。

数据高于路透调查中分析师预估的0.6%，创3月以来最快增速。日本经济产业省公布的数据显示，8月零售销售较上年同期增长1.2%。

日本政府于4月1日将消费税从5%调升为8%，以应对医疗和福利支出。

参看完整表格细节，可点选经济产业省网站：

here(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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