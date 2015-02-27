日本数据：1月零售销售同比降2.0%，降幅大于预期表明潜在需求仍欠佳

国际油市：油价转升为跌，因特朗普提议出售美国半数战略石油储备
路透新加坡5月23日 - 油价周二下跌，此前美国总统特朗普在其预算计划中，提议出售美国一半的战略石油储备，而石油输出国组织(OPEC)及其盟友正实施减产以提振市场。
路透东京2月27日 - 日本政府周五公布的数据显示，1月零售销售较 上年同期下滑2.0%，降幅大于分析师预期中值的1.3%，表明潜在需求依然 疲弱。 参看完整表格细节，可点选经济产业省网站： here(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透新加坡5月23日 - 油价周二下跌，此前美国总统特朗普在其预算计划中，提议出售美国一半的战略石油储备，而石油输出国组织(OPEC)及其盟友正实施减产以提振市场。
路透台北5月23日 - 台湾10年公债106/4殖利率周二下跌。交易员表示，因30年期公债106/6期发行前交易殖利率再走跌，且南亚公司债发行利率较预期为低，显示市场资金充裕，令殖利率下滑。
路透墨尔本5月23日 - 伦敦期铜周二守在三周高位附近，因美元下跌，市场焦点转向中国即将公布的月度贸易数据细项。 0135GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨5,706美元。上日小幅收高，盘中并曾触及5月3日以来最高位5,720美元。 上海期货交易所期铜 涨0.5%至每吨46,050元人民币(6,687美元)。 LME期锌 和期铅 分别涨0.7%和1%，受钢铁的正面基调 支撑。之前中国承诺关停污染环境的工厂。 现货铅较三个月期铅从4月末的溢价34.50美元降至隔夜的贴水23.25 美元，为2014年7月以来最阔正价差，可能意味着LME交易所仓库会有大量 金属入库。 欧元兑美元周二徘徊在六个月高位附近，此前德国总理梅克尔称欧元 汇率“过于疲弱”。 周二公布的一项民间调查显示，5月经季节调整的Markit/日经日本制 造业采购经理人指数(PMI)初值降至52.0，4月终值为52