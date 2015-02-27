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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 08:02 BJT

日本数据：1月零售销售同比降2.0%，降幅大于预期表明潜在需求仍欠佳

路透东京2月27日 - 日本政府周五公布的数据显示，1月零售销售较
上年同期下滑2.0%，降幅大于分析师预期中值的1.3%，表明潜在需求依然
疲弱。
    
    参看完整表格细节，可点选经济产业省网站：
     here(完)
  
 (编译 许娜；审校 戴素萍)
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