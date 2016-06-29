更新版 1-日本数据：5月零售销售降幅大于预期，因经济复苏前景黯淡

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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(新增细节)
* 5月零售销售较上年同期下降1.9%，预估为下降1.6%
* 5月零售销售为连续第三个月下降
* 首相安倍晋三警告称金融市场仍存在不确定性和风险
路透东京6月29日 - 经济产业省周三公布的数据显示，日本5月零售销售同比连续第三个月下降，且降幅高于预期，使得决策者承担推出更多刺激举措以支持脆弱经济复苏的压力。
数据显示，5月零售销售较上年同期下降1.9%，市场预估中值为下降1.6%。
该疲弱读值凸显日本经济复苏脆弱，薪资增长缓慢且复苏前景黯淡拖累家庭支出。
英国公投决定退出欧盟引发的市场震荡，让日本决策者更加头疼，担心日圆近期升值可能拖累出口。
“金融市场仍存在不确定性和风险，”首相安倍晋三称。他周三上午与财务大臣麻生太郎和日本央行总裁黑田东彦举行了会议，讨论金融市场形势。 (完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完