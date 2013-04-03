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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 10:32 BJT

日本政经：希望央行在新领导层带领下实施大胆货币政策--内阁官房副长官

路透东京4月3日 - 日本内阁官房副长官周三表示：

* 由于日本央行的独立性，货币政策的细节应由央行来决定

* 希望日本央行在新领导层的带领下实施大胆的货币政策。(完)
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