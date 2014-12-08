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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 10:55 BJT

日本经济：政府对经济逐步复苏的看法没有改变--内阁官房副长官

路透东京12月8日 - 日本政府发言人周一表示，政府对经济正在逐渐复苏的看法没有改变。

日本内阁官房副长官世耕弘成在记者会上表示，政府将密切关注民营企业的资本支出，这对经济的良性循环非常重要。

周一稍早公布的数据显示，第三季国内生产总值(GDP)萎缩幅度超过最初估值，因资本支出下降，这支持了首相安倍晋三最近推迟第二次上调消费税的决定。 (完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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