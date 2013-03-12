日本数据：第一季大型制造业景气判断指数升至负4.6

全球贵金属：4月13日SPDR黄金持仓增长0.77%，或6.51吨
路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
日本财务省和经济社会总合研究所进行的联合调查显示，1-3月大型制造企业景气判断指标(BSI)为负4.6，10-12月为负10.3。
BSI指标由预期业务环境较前季改善的企业百分比，减去预期恶化的企业百分比得出。
调查显示，4-6月当季大型制造业景气判断指数料将升至正3.6。前次调查曾预期4-6月指数为正1.2。
大型企业预期4月开始财年的资本支出将下降6.5%，当前财年料增长3.3%，说明企业对增加支出仍心存疑虑。
日本央行将于4月1日公布备受关注的企业短观调查报告。
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路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
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