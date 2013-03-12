版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 12日 星期二 08:19 BJT

日本数据：第一季大型制造业景气判断指数升至负4.6

日本财务省和经济社会总合研究所进行的联合调查显示，1-3月大型制造企业景气判断指标(BSI)为负4.6，10-12月为负10.3。

BSI指标由预期业务环境较前季改善的企业百分比，减去预期恶化的企业百分比得出。

调查显示，4-6月当季大型制造业景气判断指数料将升至正3.6。前次调查曾预期4-6月指数为正1.2。

大型企业预期4月开始财年的资本支出将下降6.5%，当前财年料增长3.3%，说明企业对增加支出仍心存疑虑。

日本央行将于4月1日公布备受关注的企业短观调查报告。

浏览详细图表，请点选：

(here)(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐