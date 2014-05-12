版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 12日 星期一 13:25 BJT

日本经济：政府下修对服务业景气评估，称消费税调升导致经济趋弱

路透东京5月12日 - 日本政府下修对服务业景气的评估，称经济呈现温和复苏趋势，但受消费税调升影响近期出现一些疲弱状况。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐