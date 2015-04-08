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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 13:11 BJT

日本数据：3月服务业景气判断指数升至52.2，连四个月上升--内阁府

路透东京4月8日 - 日本内阁府周三公布的调查显示，3月服务业景气判断指数升至52.2，连续第四个月上升。

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。3月服务业景气判断指数高于2月的50.1。

调查显示，3月展望指数由前月的53.2升至53.4。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
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