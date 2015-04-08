日本数据：3月服务业景气判断指数升至52.2，连四个月上升--内阁府

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透东京4月8日 - 日本内阁府周三公布的调查显示，3月服务业景气判断指数升至52.2，连续第四个月上升。
这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。3月服务业景气判断指数高于2月的50.1。
调查显示，3月展望指数由前月的53.2升至53.4。
内阁府自2001年8月开始汇整该数据。(完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。