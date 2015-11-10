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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 14:33 BJT

****敬告客户：路透将不再报导日本服务业景气判断指数****

亲爱的客户，您好：

    由于路透英文自12月起停发日本服务业景气判断指数，所以中文也将
不再报导该数据。
        
    如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.c
om (完)

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