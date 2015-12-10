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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 09:46 BJT

更新版 1-日本数据：第四季大型制造业者信心恶化，因全球需求衰退

财务省和经济社会总合研究所联合进行的调查周四显示，日本大型制造商10-12月企业景气判断指标(BSI)为正3.8，低于7-9月的正11.0。

调查显示，大型制造商认为明年1-3月状况只会略微好转，景气判断指数为正4.0。

企业表示，预计截至3月财年资本支出增长7.5%，高于前次调查的6.1%。

不过调查发现公司削减上半财年的资本支出计划，增加下半年的支出计划，Tokuda称这说明企业想推迟投资。

财务省数据出炉前进行的路透调查显示，12月14日将公布的日本央行10-12月短观调查料显示大型制造业景气指数从先前的12小幅降至11。

日本央行在12月18日结束为期两日的政策会议上，将会仔细研究短观调查。该行将在1月28-29日的会议上更新消费者物价和经济增长预测。(完) (编译 陈宗琦/王丽鑫；审校 张明钧/龚芳)

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