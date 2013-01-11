日本数据: 12月服务业景气判断指数升至45.8,暗示经济颓势或已触底

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京1月11日 - 日本内阁府周五公布的调查显示,日本12月服务业景气判断指数升至45.8,暗示经济颓势或许已经触底.
这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".他们对目前经济环境的信心较11月的40.0上升.
内阁府自2001年8月开始汇整该数据.
12月展望指数从11月的41.9升至51.0.该指数显示人们对未来环境的信心水平.
内阁府表示,日本经济显现回暖迹象,而之前则认为经济持续疲弱.
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。