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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 13:22 BJT

日本数据: 12月服务业景气判断指数升至45.8,暗示经济颓势或已触底

路透东京1月11日 - 日本内阁府周五公布的调查显示,日本12月服务业景气判断指数升至45.8,暗示经济颓势或许已经触底.

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".他们对目前经济环境的信心较11月的40.0上升.

内阁府自2001年8月开始汇整该数据.

12月展望指数从11月的41.9升至51.0.该指数显示人们对未来环境的信心水平.

内阁府表示,日本经济显现回暖迹象,而之前则认为经济持续疲弱.

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