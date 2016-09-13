日本第三季大型制造业信心改善 显示经济动能增强

路透东京9月13日 - 日本大型制造业者第三季对业务情况转为乐观，企业上调其资本支出计划，显示经济获得动能。

大型制造商表示，他们预期10-12月信心将进一步改善，这为决策者注入强心针，他们正试图刺激内需并避免重返通缩。

该调查结果可能让备战的日本央行感到些许宽慰。日本央行将在下周举行政策会议。资本支出计划上调亦显示，央行压低利率的努力正开始刺激企业投资。

日本财务省和内阁府经济社会总合研究所进行的联合调查显示，7-9月大型制造企业景气判断指标(BSI)为正2.9，4-6月为负11.1。

调查显示，日本10-12月大型制造业景气判断指数料为正8.6。

日本企业预期2016/17财年资本支出较上年增加4.9%，高于此前预估的增加3.8%。

BSI数据的计算方法，是将预期业务环境将较上季改善的受访企业比率，减去预期将转坏的比率。正值代表的看好景气者多于看坏者。

日本内阁府周四表示，4-6月经济成长速度快于初步预估，资本支出和库存数据上修，不过国内外需求疲软料将拖累当前一季的经济成长。

日本央行9月20-21日将召开下次政策会议，在实现2%通胀目标的时间被不断推迟后，此次会议将评估是否需要改变购债计划。

数名熟悉日本央行想法的消息人士表示，央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，央行目前正热切寻求振兴经济的政策工具，因日本在多年刺激措施下仍未能摆脱成长停滞。(完)