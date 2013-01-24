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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 18:42 BJT

日本经济: 央行总裁白川方明称若产出缺口收窄,物价料在2015财年上涨

路透东京1月24日 - 日本经济财政大臣甘利明引述央行总裁白川方明对经济财政谘问会议的谈话指出,如果产出缺口收窄,则日本物价或从2015财年开始上涨.(完)
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