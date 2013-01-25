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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 14:05 BJT

重发-日本央行: 总裁称采取强有力的货币宽松举措,将对抗通缩视为其最大的任务

(重发以跟上红条)

路透东京1月25日 - 日本央行总裁白川方明表示:

* 日本央行采取强有力的货币宽松举措,将对抗通缩视为其最大的任务.

* 白川方明称日本央行已经明确今明两年的政策立场,2015年以及之后的立场尚无法明确,因届时的经济状况难料.

* 白川方明:日央行将基于自己的判断和职责来拟定政策.

* 白川方明:很多海外央行未设定明确的实现物价稳定的期限.

* 白川方明:防止信贷泡沫是央行的主要职责之一.

* 白川方明称若外界认为日央行政策将转向无节制购债且只关注实现2%的通胀率目标,那么债券收益率将大涨.

* 白川方明称,维持中长期财政纪律对重塑一国货币的信心至关重
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