版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 15:52 BJT

日本经济：依靠提升通胀预期来达成通胀目标，将带来不利影响--央行总裁

路透东京3月7日 - 日本央行总裁白川方明周四表示：

* 薪资增长及成长预期升温是达成通胀目标的理想方法

* 单纯藉由缩小产出缺口无法迅速达成2%通胀目标

* 日本在终结通缩上方向正确

* 日圆贬值及股市上涨正协助改善日本信心

* 主要通过提升通胀预期来达成2%通胀目标恐将导致公债收益率升高，损及金融体系

* 审议委员白井早由里呼吁扩大宽松的目的，是为了澄清日央行对于提升经济及物价的立场

* 央行必须保有独立性以确保财政纪律

* 若日央行被视为将政府债务货币化，恐将经由长期利率升高损及实体经济

* 不就日央行领导层被提名人的货币政策看法置评

* 日央行在致力于达成稳健成长的同时，也会检视经济中失衡部分

* 环绕日本经济的情势仍具有高度不确定性

* 要说全球经济已经摆脱经济泡沫冲击为时过早。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐