日本经济：依靠提升通胀预期来达成通胀目标，将带来不利影响--央行总裁

国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透东京3月7日 - 日本央行总裁白川方明周四表示：
* 薪资增长及成长预期升温是达成通胀目标的理想方法
* 单纯藉由缩小产出缺口无法迅速达成2%通胀目标
* 日本在终结通缩上方向正确
* 日圆贬值及股市上涨正协助改善日本信心
* 主要通过提升通胀预期来达成2%通胀目标恐将导致公债收益率升高，损及金融体系
* 审议委员白井早由里呼吁扩大宽松的目的，是为了澄清日央行对于提升经济及物价的立场
* 央行必须保有独立性以确保财政纪律
* 若日央行被视为将政府债务货币化，恐将经由长期利率升高损及实体经济
* 不就日央行领导层被提名人的货币政策看法置评
* 日央行在致力于达成稳健成长的同时，也会检视经济中失衡部分
* 环绕日本经济的情势仍具有高度不确定性
* 要说全球经济已经摆脱经济泡沫冲击为时过早。(完)
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。