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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 17:40 BJT

日本政经: 央行总裁白川方明称将于3月19日提前离任

路透东京2月5日 - 日本央行总裁白川方明周二表示,他将于3月19日卸任.

他是在经济顾问会议结束后向记者们宣布该消息的.他称,他已经向首相安倍晋三表达了辞职意愿.

日本央行总裁的任期原定于4月8日终结.(完)

(编译 高琦 审校 田建华)
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