日本政府料预计下一财年实质GDP增长约1.5%--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月14日 - 日本政府两位参与预估过程的官员周三告诉路透，政府料将预估，从4月起的下一财年实质国内生产总值(GDP)增长约1.5%，名义GDP增长约2.5%。
这两位消息人士称，这些预估尚未最终敲定，到12月20日政府做出宣布时可能略有变动。因未获授权向媒体发言，消息人士不愿具名。
这份经济增长预估将用来制定明年的预算草案。预计预算草案将于12月22日获得内阁通过。
相比之下，本财年经物价调整的实质GDP料扩张0.9%，名义GDP增长2.2%。
日本政府通常在12月制定年度预算时发布下一财年的经济预估，并在年中前后进行修正。(完)
(编译 艾茂林/李爽 审校 张明钧/王颖)
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