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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 13:04 BJT

日本经济: 需要时间来评判日本首相政策的有效性--标普

标普在一份声明中称,这些政策会最终引发日本经济再通胀,但公共财政状况可能保持疲弱,即便日本政府继续推进其上调5%的消费税率的计划.

标普再度确认对日本的AA-评等并维持负面展望,意味着下个财年至少有三分之一机率下调其评级.(完) (编译 田建华/石冠兰; 审校 郑茵/程琳)
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