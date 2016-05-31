日本经济：标普称日本推迟上调消费税有“一定道理”

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
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路透东京5月31日 - 评级机构标准普尔周二表示，日本把原定于明年4月上调消费税的计划推迟，有“一定道理”，因经济疲弱意味着上调消费税可能不会增加收入。
标准普尔亚太区主权评级资深董事陈锦荣接受路透采访时表示，如果日本推进上调消费税的计划，可能会导致经济陷入长达几个季度的增长疲软状态。
陈锦荣还表示，推迟上调消费税并不意味着日本政府放弃财政整顿。
陈锦荣称，但日本政府确实需要采取更加大胆的结构性改革措施，以提振经济增长和消费者物价，因为扩大财政和货币政策的空间有限。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
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