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货币新闻 | 2013年 3月 29日 星期五 07:50 BJT

日本数据: 2月所有家庭支出较上年同期增长0.8%，增幅超过预估中值

路透东京3月29日 - 本总务省周五公布的数据显示，2月经物价调整后的实质所有家庭支出较上年同期增长0.8%，近期出现的消费者信心上升情况有可能支撑未来数月的支出。

市场对该项数据的预估中值为增长0.2%。1月为增长2.4%。

总务省周五称，2月经季节调整后支出较前月增长2.2%，平均家庭支出268,099日圆(2,900美元)。

2月受薪者家庭支出较上年同期增长2.7%。

欲浏览完整表格，请点击总务省官网 (here)(完) (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
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