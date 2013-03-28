日本数据: 2月所有家庭支出较上年同期增长0.8%，增幅超过预估中值

企业结盟：东风汽车将与汽车零件厂商耐世特成立合资公司
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
路透东京3月29日 - 本总务省周五公布的数据显示，2月经物价调整后的实质所有家庭支出较上年同期增长0.8%，近期出现的消费者信心上升情况有可能支撑未来数月的支出。
市场对该项数据的预估中值为增长0.2%。1月为增长2.4%。
总务省周五称，2月经季节调整后支出较前月增长2.2%，平均家庭支出268,099日圆(2,900美元)。
2月受薪者家庭支出较上年同期增长2.7%。
欲浏览完整表格，请点击总务省官网 (here)(完) (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
路透东京4月11日 - 日本股市周二早盘下跌，地缘政治紧张局势加剧、日圆走强，以及东芝股价震荡等因素拖累大盘。东芝提交财报的第三次截止期限已近在眼前。
从4月7日高点1,270.46美元的大幅回落显示：始于3月10日低点1,194.55美元的五浪周期已经完成。第四浪已在3月31日低点1,239.55美元触底。