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货币新闻 | 2013年 3月 1日 星期五 07:54 BJT

日本数据：1月家庭支出较上年同期增长2.4%

该升幅要高于市场预期的上升0.3%，也高于上月的增长0.7%。

总务省周五称，1月经季节调整后的家庭支出较前月增长1.9%，家庭平均支出为288,934日圆(3,100美元)。

1月受薪者家庭支出较上年同期增长4.1%.

欲浏览完整表格,请点击总务省官网 (here)(完)

(编译 王洋; 审校　龚芳)
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