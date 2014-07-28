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货币新闻 | 2014年 7月 29日 星期二 07:45 BJT

日本数据：6月家庭支出较上年同期减少3.0%，降幅小于预期

路透东京7月29日 - 周二公布的政府数据显示，日本6月家庭支出降幅小于预期，显示上调消费税后，消费者支出正在恢复。

6月所有家庭支出较上年同期减少3.0%，降幅低于市场预估中值3.8%。

总务省还表示，6月经季节调整的所有家庭支出较上月增加1.5%，平均家庭支出为272,791日圆(约合2,700美元)。预估中值为增加2.2%。

政府4月1日将消费税由5%上调至8%，以支付日益增加的福利成本。

欲浏览完整表格，请点击总务省官网：

here(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)
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