日本数据：6月家庭支出较上年同期减少3.0%，降幅小于预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京7月29日 - 周二公布的政府数据显示，日本6月家庭支出降幅小于预期，显示上调消费税后，消费者支出正在恢复。
6月所有家庭支出较上年同期减少3.0%，降幅低于市场预估中值3.8%。
总务省还表示，6月经季节调整的所有家庭支出较上月增加1.5%，平均家庭支出为272,791日圆(约合2,700美元)。预估中值为增加2.2%。
政府4月1日将消费税由5%上调至8%，以支付日益增加的福利成本。
欲浏览完整表格，请点击总务省官网：
here(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。