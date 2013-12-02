日央行考虑扩大经济刺激措施的选项--消息人士

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透东京12月2日 -据了解情况的官员透露，日本央行(BOJ)正在研究扩大当前大规模经济刺激计划的数种方案，考虑在每月700亿美元的债券购买操作下进一步采取措施。
内部人士称，可能的选项包括大规模购买股票基金，或是其他比日本公债风险要高的资产。
央行与政府官员也在讨论更激进的想法，包括加大力度购买日本公债。
“没有马上实施进一步刺激的必要”，一名官员表示，他还补充说距离实现央行的通胀目标还很遥远，“考虑一下应急选项没什么害处。”
市场目前正在揣测，日本央行明年某个时候可能出台进一步刺激，因为日本经济与通胀有动能减弱之虞。
日本7-9月当季经济大幅放缓，而通胀尽管处在五年来最高，但仍远低于央行目标，并且前景正在趋弱。
而日本明年4月调高消费税也可能损及消费，不过央行继续认为加税对经济的影响有限。
一名官员称，如有进一步宽松措施，可能会更为侧重质量而非数量--意即加大风险承担，而非只是加大购买规模。
“规模上很难超出央行4月时的决定，也许有必要改变靠规模起效的方式。”(完)
(编译 隋芬; 审校 徐文焰)
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