更新版 1-路透专访：日本内阁副大臣西村康稔称，不会发新债资助经济刺激方案

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(新增有关安倍晋三推迟上调消费税报导的评论)
* 刺激方案规模可能小于之前追加预算
* 日圆疲软对日本有利，政府将应对负面影响
* 未予理会有关推迟上调消费税以及提前选举的猜测
路透东京11月12日 - 日本内阁副大臣西村康稔周三表示，基于政府债台高筑的疑虑，日本政府不会发行新债资助经济刺激方案。
西村康稔接受路透专访时表示，本财年经济方案的目标，是支持因日圆贬值造成原物料成本上升，而受到打击的低收入家庭、小型企业及农村地区。
他没有描述该方案的规模，不过暗示要小于此前祭出的价值5.5万亿日圆(480亿美元)的刺激措施。
“即便按计划再次上调消费税，日本2020年较基本预算平衡目标仍差10万亿日圆之多。因此没有发行新债来为刺激经济提供资金的余地。”他说道。
“日圆已经大幅走贬，整体来看可能助推日本经济。不过对那些小型企业和农村地区的负面影响也是很大的，因此有必要针对这些领域采取应对措施。”
他表示，政府将动用预算储备并提高税收收入为刺激方案提供资金，以避免发行新债。
对于有关首相安倍晋三将推迟上调消费税，并在12月举行选举的报导，西村康稔未予理会。
他重申，安倍将在看到11月17日将公布的第三季国内生产总值(GDP)初值，以及12月8日将公布的修正值后，再对2015年是否上调消费税作出最后决定。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
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