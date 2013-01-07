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货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 14:00 BJT

日本经济: 日本将设立1,500亿日圆的基金,以鼓励企业创新--草案

草案并显示,刺激方案也将与日本国际协力银行(JBIC)设立一项2,000亿日圆的基金,以鼓励海外并购.

政府在这项与JBIC共同计划中的支出将总计700亿日圆.其余1,300亿日圆的资金将来自JBIC及其他民间银行所提供的融资.

刺激措施中还将包括提供给小企业的830亿日圆贷款担保及低息贷款.(完) (编译 王翔琼/李婷仪; 审校 隋芬)
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