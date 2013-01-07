日本经济: 日本将设立1,500亿日圆的基金,以鼓励企业创新--草案

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
草案并显示,刺激方案也将与日本国际协力银行(JBIC)设立一项2,000亿日圆的基金,以鼓励海外并购.
政府在这项与JBIC共同计划中的支出将总计700亿日圆.其余1,300亿日圆的资金将来自JBIC及其他民间银行所提供的融资.
刺激措施中还将包括提供给小企业的830亿日圆贷款担保及低息贷款.(完) (编译 王翔琼/李婷仪; 审校 隋芬)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。