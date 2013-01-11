日本经济: 政府批准1,170亿美元经济刺激计划

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
日本政府将建立多项涉及民间部门和政府支持银行的基金,其中一个基金用于鼓励银行对企业海外并购提供贷款,另一个则用于向推出新产品或业务种类的企业放贷.
追加预算将安排2.8万亿(兆)日圆,用于弥补养老储备金体系的缺口.这项预算案料将于下周出炉.
安倍领导的自民党上月赢得大选后,将重振经济作为首要任务.
安倍的支出承诺引发外界对该国公共债务恐进一步恶化的忧虑.日本公共债务已超过该国5万亿日圆经济规模的两倍,成为主要经济体中债务状况最差的国家.
自民党在上次下台前几乎没有中断地掌权超过半个世纪.期间自民党经济政策的主要标志正是过度的公共项目支出,也成为导致日本债务负担沉重的原因之一.(完) (编译/审校 郑茵/戴素萍/梁睿雪/张涛/程琳)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。