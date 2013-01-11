日本经济: 政府批准1,170亿美元经济刺激计划

日本政府将建立多项涉及民间部门和政府支持银行的基金,其中一个基金用于鼓励银行对企业海外并购提供贷款,另一个则用于向推出新产品或业务种类的企业放贷.

追加预算将安排2.8万亿(兆)日圆,用于弥补养老储备金体系的缺口.这项预算案料将于下周出炉.

安倍领导的自民党上月赢得大选后,将重振经济作为首要任务.

安倍的支出承诺引发外界对该国公共债务恐进一步恶化的忧虑.日本公共债务已超过该国5万亿日圆经济规模的两倍,成为主要经济体中债务状况最差的国家.