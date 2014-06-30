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时事要闻 | 2014年 6月 30日 星期一 12:05 BJT

日本称朝鲜发射导弹违反联合国决议

路透东京6月30日 - 日本内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)周一表示，朝鲜周日发射导弹违反了联合国决议，日本将与美国及韩国等其他国家共同作出回应。

菅义伟在新闻发布会上还表示，日本将按计划自周二起在北京与朝鲜举行会谈。

朝鲜上月同意就数十年前被绑架的日本公民的命运重新进行调查。日本则要在调查伊始放宽部分经济制裁，随后考虑人道主义援助。

韩国军方表示，朝鲜周二向东部海域发射了两枚短程弹道导弹。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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