日本称朝鲜发射导弹违反联合国决议

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透东京6月30日 - 日本内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)周一表示，朝鲜周日发射导弹违反了联合国决议，日本将与美国及韩国等其他国家共同作出回应。
菅义伟在新闻发布会上还表示，日本将按计划自周二起在北京与朝鲜举行会谈。
朝鲜上月同意就数十年前被绑架的日本公民的命运重新进行调查。日本则要在调查伊始放宽部分经济制裁，随后考虑人道主义援助。
韩国军方表示，朝鲜周二向东部海域发射了两枚短程弹道导弹。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。