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时事要闻 | 2015年 4月 16日 星期四 11:00 BJT

日本高官称德国未要求日本加入亚投行

路透东京4月16日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四否认一则有关德国要求日本加入亚洲基础设施投资银行（AIIB）的媒体报导。

日本呼吁亚投行透明运作。菅义伟在新闻发布会上表示，日本正与七国集团（G7）成员国就亚投行问题展开合作。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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